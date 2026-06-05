＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞5月11日にマサチューセッツ州で行われた予選会で、わずか1枠だった出場権を勝ち取った吉田優利は、1アンダー・14位タイ。初日の満足度を聞かれると「かなり高いです。スコア以上によかった点が多かった」と、笑顔で答えが返ってくる。「もちろん修正点はありますけど、最後のほうで風が出てきたなかではいい」。2日目につながる一日を過ごし