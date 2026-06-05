5日朝、五城目町舘越の町道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察の調べによりますと、5日午前7時45分ごろ、五城目町舘越字舘回の町道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約10メートルの場所で、付近には舘越公民館もあります。町は、箱わなを設置して対応に当たっていて、警察も注意を呼びか