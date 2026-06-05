Google検索の「AIによる概要」や「AIモード」のように、従来のブラウザ検索がAI検索に取って代わられつつあるため、通常の検索エンジン最適化(SEO)ではなくAI検索結果を最適化する「回答エンジン最適化(AEO)」が注目されています。「企業はAEOのためにRedditに宣伝コンテンツを大量投入してAI検索結果を操作している」と、テクノロジーメディアの404 Mediaが報じました。Companies Are Using Reddit to Manipulate ChatGPT and Goo