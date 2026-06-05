福島市で男女4人を襲ってケガを負わせ工場内に40時間立てこもったクマに対して麻酔銃を使用したが逃走。このクマ騒動を取り上げた2026年6月4日放送の「ひるおび」(TBS系)では、福島市の馬場雄基市長は「命中はしているがなかなか効かずクマが逃げている状況」ともどかしそうに話した。「筋肉に薬液が浸透しなかったのではないか」3日午後11時ごろにクマが建物外に移動したことを確認、市内にいる可能性があることを市が発表、市民