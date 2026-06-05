【ELDEN RING Tarnished Edition】 8月28日 発売予定 価格：9,020円 バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、Nintendo Switch 2用アクションRPG「ELDEN RING Tarnished Edition」を8月28日に世界同時発売する。価格は9,020円。 「ELDEN RING Tarnished Edition」は、「ELDEN RING」ゲーム本編に加えて、2024年6月に発売された大型ダウンロ&#