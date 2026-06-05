車の運転時、他の車のあおり運転に巻き込まれた経験はありませんか。現在、あおり運転は法律で禁止されているため、被害に遭ったら警察に相談する必要があります。ところであおって来た車が自車を抜いた後、そのまま単独事故を起こした場合、救護をしなければならないのでしょうか。見捨てた場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。【要注意】ウソで