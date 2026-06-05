ロイヤルパークホテルは、「サマーフルーツアフタヌーンティー〜6月メロンとマンゴーのアフタヌーンティー〜」を6月1日から30日まで提供する。テーマは夏の果物を楽しむ「サマーフルーツ」で、メロンとマンゴーを中心に構成した。スイーツとセイボリーを組み合わせた3段スタンドと、別皿の料理をセットにする。上段には、メロンとマンゴーから選ぶウエルカムドリンクに合わせ、果物を抱えた子犬をかたどったチョコレート細工と、マ