声かけの魔法、聞く魔法「古巣に対して失礼かもしれませんが、正直、こんなに上位につけるとは思いませんでした（笑）。しかし、ただの偶然で首位に立てるほど、プロ野球は甘くない。今年のヤクルトは強いですよ」（ヤクルトＯＢの飯田哲也氏）３月のプロ野球開幕前に行われた100人以上の野球解説者による順位予想では、約９割がヤクルトを最下位と見ていたが、無理はない。昨オフ、メジャー挑戦のためチームを去った主砲・村上宗