パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開するマルハンの東日本カンパニーは、2026年6月6日(土)に八千代総合グラウンド(千葉県八千代市)にて開催される「マルハン×シント＝トロイデンVVカップ supported by ガチャガチャマーケット」(八千代市サッカー協会主催)に昨年に引き続き、4大会連続で特別協賛する。昨年大会の様子また今大会において大会名称にもある通り、ガチャガチャマーケット(AINEOS)も特別協賛する