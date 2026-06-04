30代〜60代のESSE読者238名に「白髪悩み」についてアンケートを行いました（1月下旬〜2月上旬にWEB上で調査）。白髪に悩んでいる読者の割合は「70％」。ここでは読者たちのリアルな白髪染めの頻度や、次の美容院の予約まで乗りきる「とっさ隠し」テクニックを紹介します。白髪染めをしている人は6割。みんな「2〜3か月」で染めていますESSE読者238名に聞くと、白髪に悩んでいる人は168名と全体の7割にまでのぼりました。そんな悩み