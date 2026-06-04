今までの習慣を見直すと、目に見える変化が生まれやすいのが「美容」。ここでは、読者代表組織「ESSEベストフレンズ101（ワンオーワン）」のメンバーが、実際にやめてよかった美容術をご紹介。スキンケアやネイル、ヘアメイクを“今の自分に合うもの”に変えることが、心や家計のゆとりにもつながっているようです。スキンケアにいろいろ使うのをやめた基礎化粧品はオールインワンに。ラクだから続く！【写真】ストレートパーマを