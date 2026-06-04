火を使わずに一品つくりたいときは、レンジにおまかせの時短レシピがぴったり。今が旬のアスパラガスは、加熱すると甘みが引き立ち、食感よく仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、レンジでつくれる「アスパラガスレシピ」を教えてもらいました。アスパラガスの優しい甘さと、タルタルの相性バッチリ！今回は、アスパラガスに自家製タルタルが絡む、彩り豊かな一品を紹介します。【写真】材料はこちら！アスパラガス