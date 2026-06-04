【50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア】 開催期間：6月4日10時～6月26日9時59分 楽天ブックスは、「50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア」を6月4日10時から6月26日9時59分まで開催する。 本キャンペーンは、期間中に楽天ブックスにおいて1回の注文で「対象商品」を2点以上購入（注文完了）した楽天会員を対象としており、対象者数に応じて山分けされた