日本で一番多い名字は「佐藤」です。10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、アンケート「『佐藤』という名字で思い出す有名人といえば誰ですか？」の結果をランキングで紹介しています。【1〜5位】えっ？4位と5位はスポーツ選手？モデル？衝撃の“佐藤”ランキングの結果を見る！アンケートは、2026年4月3〜10日にかけて、15〜19歳の男女を対象にインター