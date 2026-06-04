星野リゾートは、「界 蔵王」を10月15日に開業する。コンセプトは「御釜で整う、温泉スパイラル」で、御釜をモチーフにした建築と強酸性の温泉を組み合わせる。客室は、全てご当地部屋「くれないモダンの間」で、49室を設ける。室内には紅花和紙や山形緞通、天童木工に特注した家具、パノラマビューを望む窓を備え、客室から四季の蔵王の景色を眺めることができる。館内には、強酸性の温泉を濃度別の浴槽で楽しめる大浴場とサウナ