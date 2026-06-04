筋肉、育ててますか？日々のトレーニングとともに欠かせないのがプロテイン。鶏のササミを頬張り、乳酸対策で炭酸水を。そしてガッチリ筋肉をオールアウトさせ限界に追い込んだあとは、即座にプロテインを摂取！筋肉が栄養を欲している時にこそ、効果が期待できますよね。運動後すぐに、プロテインを数杯、水or豆乳を入れてシェイカーをシャカシャカ＆ゴクっと飲み干せば、達成感もうなぎ登り。とはいえ、いつも気になるのが、