冬物のしまい洗いや梅雨入り前のこの時季は、「洗濯機」のお手入れを見直す絶好のタイミングだそう。ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんに、今日からできる簡単なお手入れ方法を教えてもらいました。冬物のしまい洗い前に。見直してほしい「洗濯習慣」季節の変わり目は、冬物のしまい洗いをする人も多い時季。衣替えの前に、洗濯機もすっきりキレイにしておきませんか。【写真】洗濯のたびにサッと拭くクセを普段のお手入