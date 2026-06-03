敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場、2回に13号2ラン【MLB】ブレーブス 4ー3 Bジェイズ（日本時間3日・アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手は2日（日本時間3日）、敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場した。2回に13号同点2ランを放った直後、同僚が見せた“日本式”の出迎えが「尊い」などと注目を集めている。2点ビハインドで迎えた2回の第1打席だった。相手先発のエルダー投手がフルカウント