今が旬のソラマメは、サヤごとグリルするのがおすすめ。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、「ソラマメの丸ごとグリル焼き」を教えてもらいました。蒸し焼き状態になって、ホクホク食感を楽しめます！オリーブオイルや粉チーズを合わせれば、ぜいたくな仕上がりに「ソラマメは下ゆでや薄皮むきが面倒…」と思っている人も多いですが、じつはサヤごと焼くだけでもOK。【写真】皮に焦げ目がついたら、