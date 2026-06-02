「宮古ブルー」と評される海がとても美しい宮古諸島。その1つ、伊良部島に「人魚伝説」が残る、パワースポットの池がある。宮古空港から車で約45分、下地島空港から車で約10分。「通り池」は、駐車場からうっそうとした木々の中を歩いた先にある。大小2つの池、それぞれ直径75m／深さ45mと、直径55m/25mである。水中では1つの池であり、外洋ともつながっている。国の天然記念物、名勝地でもある。珍しい魚も多いため、ダイビングス