【ランニングギア大全】山道や林道などの不整地を走るトレイルランでは、シューズ選びで快適さも安心感も大きく変わる。その選び方のポイントを、「ランボーイズ！ ランガールズ！」の上原万里さんに聞いた。自分に合ったシューズ選びが山道を気持ちよく走る第一歩だ。＊＊＊トレラン用シューズはアウトソールのラグ（凹凸）が深く、グリップ力を重視した設計になっているのが特徴だ。「トレランは靴底のグリップが大事。