3回の第2打席で左中間へ二塁打→フリーマンの三ゴロの間に生還【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回先頭の第2打席で左中間への二塁打を放った。二塁上では喜びのフリフリを披露するも、敵軍選手からまさかの“攻撃”を受けた。微笑ましい光景にファンも笑顔になった。第1打席は左腕エデュ