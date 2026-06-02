インパクト強すぎっ！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】人気焼鳥チェーン「鳥貴族」が、タイトーくじに初登場。「タイトーくじ 鳥貴族」が2026年5月30日（土）より全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗にて順次発売されています。はずれ無しで当たる賞品ラインアップは、全6等級＋LH（ラストハッピー）賞。「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」など、おなじみのメニューをモチーフにしたユニーク