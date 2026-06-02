インパクト強すぎっ！

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人気焼鳥チェーン「鳥貴族」が、タイトーくじに初登場。

「タイトーくじ 鳥貴族」が2026年5月30日（土）より全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗にて順次発売されています。

はずれ無しで当たる賞品ラインアップは、全6等級＋LH（ラストハッピー）賞。

「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」など、おなじみのメニューをモチーフにしたユニークなグッズが勢ぞろいです。

A賞は「ふんわり山芋の鉄板焼」そっくりの置時計。全4種からあたる焼鳥ハンドタオルも気になります。

極めつけはLH賞の、名物「もも貴族焼（たれ）」のクッション！ サイズは約90cmと特大で、焼鳥とネギを串部分から取り外しができる仕様もインパクト大ですごい…！

ぜひこの機会に、ユニークな“トリキグッズ”を手に入れてみては？

概要

商品名：タイトーくじ 鳥貴族

価格：770円（税込）

発売日：5月30日

取扱店舗：全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗

賞品ラインナップ：

・A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計（全1種／約20cm） ※電池は別売り。

・B賞 串入れ風ペン立て（全1種​／約9cm）​

・C賞 おおきなタオル（全2種​／メニュー表：約70cm、うぬぼれ看板：約100cm​）

・D賞 焼鳥ハンドタオル（全4種​／約25cm）

・E賞 アクリルピン（全4種​／約8.5cm）

・F賞 クリアファイル＆コラージュステッカーセット（全5種／クリアファイル：A4サイズ、ステッカー：約12cm）

・LH賞 超特大！もも貴族焼（たれ）クッション（全1種​／約90cm）

・WH賞 超特大！もも貴族焼（たれ）クッション

・EXH賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計 ※電池は別売り。

※店舗により発売時期が異なる場合、また取り扱いがない場合がある。商品はなくなり次第終了。画像と実際の商品とは異なる場合がある。A賞・EXH賞の電池は別売り。

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