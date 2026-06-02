ロイヤルホストは、2026年6月16日に初のファンブック「Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜」を発売します。お得なクーポンもたっぷり！誕生から55周年を記念して発売される「Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜」では、ロイヤルホストの歴史やサービス、空間へのこだわり、さらに人気メニューや過去メニューの紹介など、ロイホファンには嬉しい内容が満載。また、ファンブックにはロイヤルホストで使えるお得なク