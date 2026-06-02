ピザハットは、2026年6月1日から7日まで、公式アプリの累計ダウンロード数600万突破を記念した「大感謝キャンペーン」を開催しています（一部店舗を除く）。アプリ注文すると最大1270円オフに6月1日から7日までの期間中は、アプリ注文かつ持ち帰り限定で、対象ピザ3種がMサイズ各600円に。通常価格から最大1260円引きの大感謝価格です。対象ピザ3種と価格は以下のとおり。・ピザハット・マルゲリータ...通常価格1860円→特別価格60