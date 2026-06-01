俳優の柴咲コウが公開した“透け感”ある装いのオフショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】柴咲コウの水着姿や透け感ある装いのオフショットこれまでもInstagramで、イタリア・アマルフィ海岸を訪れた際のプールで泳ぐ水着姿や、白いワンピースで街中を歩く姿、さらにスタイルが際立つウェア姿で筋トレに励む動画などを投稿してきた柴咲。透け感ある装いのオフショットに反響5月31日には、「サステナビューテ