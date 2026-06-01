年齢や暮らしの変化に合わせて家事との向き合い方を見直し、快適になった事例を紹介します。3人の子どもを育てる、クリンネスト1級のせのお愛さん（40代）のケースです。夫が単身赴任中のため、ワンオペで家事をすることも多いせのおさんが実践する、家事の負担を減らす工夫について語ります。「ちゃんとやらなきゃ」に縛られていた子どもが小さい頃は、「家事も育児もちゃんとやらなきゃ」と思っていました。部屋はきれいに保ちた