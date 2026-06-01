毎日の家事がラクになり、台所に立つのが楽しくなるアイデアを紹介します。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。家族も使うキッチンは、使いやすさと居心地のよさにこだわっているというmahoさん。ストレスなくきれいをキープする4つの工夫について教えてもらいます。面倒な片付けも週に1回だけで無理なくきれいをキープ週末に夫が料理することが多いので、月曜をお掃除デーに。出して