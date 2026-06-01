毎日の家事がラクになり、台所に立つのが楽しくなるアイデアを紹介します。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。家族も使うキッチンは、使いやすさと居心地のよさにこだわっているというmahoさん。ストレスなくきれいをキープする4つの工夫について教えてもらいます。

面倒な片付けも週に1回だけで無理なくきれいをキープ

週末に夫が料理することが多いので、月曜をお掃除デーに。出しているものをすべてどけて、すみずみまできれいに。

【写真】キッチンの掃除は週1でOK！

「夫が多少汚しても、明日掃除すると思えばおおらかな気持ちでいられます」（mahoさん・以下同）

子どもにも「自分が選ぶ楽しみ」をつくる

カゴに茶碗を入れておき、好きな茶碗を選び、ご飯をよそうまでを自然な流れに。「楽しいから自分たちでやってくれます」。

子どもの自主性を育み、よそうご飯の量で体調チェックも。

料理好きの夫のために専用スペースをつくる

夫と調理道具を分け、収納場所も別々に。

「共用だったときは、使い方に不満を感じてよくもめていました。それぞれ自分専用をもつと、道具は増えますが、ストレスはなくなりました」

「好き」だけでもの選びをしない

作家の器が好きだけど扱いに気をつかうため、普段は電子レンジや食洗機で使える丈夫でシンプルな器に。

「子どもの好きなキャラものも、今だけのものと思って柔軟に」