家がきれいな人の「使いやすいキッチン」の工夫4つ。片付けは週1、夫と調理道具を分けてストレス減
毎日の家事がラクになり、台所に立つのが楽しくなるアイデアを紹介します。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。家族も使うキッチンは、使いやすさと居心地のよさにこだわっているというmahoさん。ストレスなくきれいをキープする4つの工夫について教えてもらいます。
面倒な片付けも週に1回だけで無理なくきれいをキープ
週末に夫が料理することが多いので、月曜をお掃除デーに。出しているものをすべてどけて、すみずみまできれいに。
「夫が多少汚しても、明日掃除すると思えばおおらかな気持ちでいられます」（mahoさん・以下同）
子どもにも「自分が選ぶ楽しみ」をつくる
カゴに茶碗を入れておき、好きな茶碗を選び、ご飯をよそうまでを自然な流れに。「楽しいから自分たちでやってくれます」。
子どもの自主性を育み、よそうご飯の量で体調チェックも。
料理好きの夫のために専用スペースをつくる
夫と調理道具を分け、収納場所も別々に。
「共用だったときは、使い方に不満を感じてよくもめていました。それぞれ自分専用をもつと、道具は増えますが、ストレスはなくなりました」
「好き」だけでもの選びをしない
作家の器が好きだけど扱いに気をつかうため、普段は電子レンジや食洗機で使える丈夫でシンプルな器に。
「子どもの好きなキャラものも、今だけのものと思って柔軟に」