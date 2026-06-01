JR芸備線再構築協議会バスの実証事業 JR芸備線の一部区間の存廃などを議論する再構築協議会が、バスを運行した場合の利便性や経済効果を検証するための実証事業を始めました。 実証事業では、JR新見駅から広島県の備後庄原駅までの沿線をバスが走ります。 バスのルートは4つの区間に分かれ、そのうち新見市役所と広島県の東城駅前を結ぶ区間では、1日に上下それぞれ5便を運行します。 芸備線の列車は通常