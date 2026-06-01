知事定例会見 香川県庁 2025年に行われた国勢調査の速報値で香川県の人口減少が加速していることについて、池田知事が危機感を示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「極めて憂慮すべき状況にある。減少幅の鈍化を考えるということに力を入れたいと思います」 香川県の2025年10月現在の人口は90万7725人で、5年前の調査からの減少率は過去最大の4.47％でした。 一方で県の人口移動調査で2025年の出生数は前の年と