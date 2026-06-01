小学6年生男女16人を選出…8月に実技選考や面談を実施中日は1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「中日ドラゴンズジュニア」のセレクション要項を発表した。第1次選考の動画による審査を含め、5段階で選出する。対象は所属チームの監督・代表者の推薦を受けた小学6年生の男女（硬式・軟式どちらでも可）。球速100キロ以上、スイングスピード115キロ以上などの目安が