岡山県知事が駐日ウクライナ大使と意見交換1日 6月1日、岡山県の伊原木隆太知事が在日ウクライナ大使館を訪れ、ルトビィノフ・ユーリ駐日ウクライナ特命全権大使らとウクライナへの継続的な支援について意見交換しました。 両者の交流は、前の駐日ウクライナ大使が2024年度に岡山県を訪問したことがきっかけで始まりました。岡山県は県内の市町村に呼び掛け、売却や廃棄が予定されていた使用済みの消防車や救