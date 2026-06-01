「サウナのまち」を掲げて地域振興を目指す豊後大野市で、初の都市型温浴施設がオープンしました。 【写真を見る】「サウナのまち」待望の都市型温浴施設が誕生地元出身社長が手がけるサウナとは大分・豊後大野市 JR三重町駅前で6月1日から営業を開始したのは温浴施設「saunadays」です。男女それぞれ10人まで入れるサウナのほか、浴室やシャワーを完備しています。 豊後大野市は2021年に「サウナのまち宣言」