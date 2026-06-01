週明け１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２０．４１ポイント（０．８８％）高の２５４０２．８０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８８．２０ポイント（１．０５％）高の８５１４．０２ポイントと続伸した。売買代金は１９５２億３７９０万香港ドルとなっている（５月２９日前場は１９４１億１８３０万香港ドル）。前週末の好地合いを継ぐ流れ。