【モデルプレス＝2026/06/01】6月2日、3日に行われる櫻坂46「四期生 LIVE」の模様がLeminoで生配信される。また、6月5日、6日にリピート配信される。【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題◆櫻坂46「四期生 LIVE」生配信決定グループ加入から約1年。経験を重ねながら、自分たちなりの表現を少しずつ形にしてきた四期生が、渾身のパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）◆配信概要＜生配信日時＞・202