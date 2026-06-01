B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、今年40周年を迎えた大人気RPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを6月1日から期間限定で実施します。【画像】やば…かわいすぎる！「ドラクエ×サーティワン」コラボ商品を見る！（画像：13枚）ドラゴンクエストコラボに「かわいい！」の声続出6月の新作フレーバーとして、「ドラゴンクエスト」の戦闘中に通常より