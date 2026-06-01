斎藤佑樹氏から投球指導→「LOVE新庄！」31日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-巨人戦のファーストピッチセレモニーに「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんが登場した。超独特なスカートを着用してのノーバウンド投球を披露。SNS上では驚きと称賛の声が殺到している。登板前に「LOVEマシーン」を熱唱した牧野さんは、新庄剛志監督の顔が大量に描かれたスカートでマウンドに上がった。大きく左足を上げて投じた球は、