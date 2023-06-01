2025年レギュラーシーズン55発＆ポストシーズン8HRの名シーンをイラスト化株式会社伊藤園は1日、ドジャース・大谷翔平投手が2025年シーズンに放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、22日より販売開始すると発表した。本製品は、2025年シーズンに大谷が放ったレギュラー