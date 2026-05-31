竹丸のチェンジアップを強振■日本ハム 3ー0 巨人（31日・エスコンフィールド）日本ハム・万波中正外野手が31日、エスコンフィールドで行われた巨人戦で飛距離141メートルの特大12号を叩き込んだ。完璧すぎる一発に場内はどよめき。ネット上でも「どこまで飛んだ？」「規格外すぎる」と衝撃が広がった。2-0で迎えた7回。巨人ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が投じたチェンジアップを完璧に振り抜いた。凄まじい打球がセンタ