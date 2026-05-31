ロッテは山口航輝の決勝打で連敗ストップセ・パ交流戦は31日に6試合が行われた。ソフトバンクは広島に3-1で勝利し4連勝。日本ハムは巨人に3-0で完封勝利し、5月の月間勝ち越しを決めた。オリックスは中日に7-5、ロッテは阪神に4-2でそれぞれ勝利した。楽天は1-2で惜敗し今季2度目の6連敗、西武は0-6の完封負けを喫した。ソフトバンクの先発・徐若熙投手は、初回に山本祐大捕手の盗塁阻止もあり無失点で立ち上がると、6回82球3