やめたら幸せになった習慣やアイデアを紹介します。教えてくれたのは、夫、双子の息子、娘の5人で暮らすkousuiさん（50代）。自宅で書道教室を開くkousuiさんに、家事の手放し方や食生活の見直し方、子育て卒業後の人生を充実させるヒントについて、話を聞きました。50代からはじめたやめ活。人間関係も広がった双子の息子が大学生に、娘が高校生になった50歳から、意識して“やめ活”を始めたというkousuiさん。【写真】自分時間