「この部屋、なんとなくものたりない」と悩む瞬間はありませんか？そんな人には、大がかりな工事や特別な道具がなくても、初心者でも簡単にできるDIYがおすすめ。今回は、自宅のあか抜けアイデアを発信しているmisakiさんに、手軽にできるDIYアイデアを紹介してもらいました。1：アクセントになるスラットウォールは“ウッドテープ”で代用壁をおしゃれにしたいけれど、穴をあけたくない…とあきらめていませんか？【写真】テー