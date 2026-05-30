実家がゴミ屋敷だった経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして片付けに関する情報発信などを行う、夫・長女と3人暮らしのつうさん。ここでは、すぐにたまってしまう「学校関連のプリント」「使わなくなった教科書」「子どもの作品」の見直しタイミングや、無理なく片付けるアイデアについて語ります。学校からのプリント類はその日に「ざっくり仕分け」子どもが小学生になり、学校からのお便りなど紙類が一気に増えました