元祖節約主婦として知られ、便利アイテムに詳しい若松美穂さん（50代）が、「カインズで本当に愛用しているもの」を紹介します。入院を機に使い始めたイスから、日々の掃除で手放せないゴム手袋など、暮らしをラクにするものがそろいました。1：腰かけやすい折りたたみイス選んだのは、カインズの「折りたたみカウンターチェア メッシュ ブラウン（2980円）」。座面の高さが60cmと、少し背の高いタイプです。同じシリーズには座面