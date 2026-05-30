好投中のロブレスキーを粉砕する22号【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でのフィリーズ戦に臨んだ。大谷翔平投手が3回に今季10号ソロを放つなど一発攻勢で試合を有利に進め、先発のジャスティン・ロブレスキー投手は5回までノーヒットノーランと好投を続けた。しかし6回、左腕を粉砕した“最強打者”にファンもお手上げモードだ。2-0で迎えた3回の第2打