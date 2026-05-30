料理研究家の桜井奈々が29日に自身のアメブロを更新。夫とともに訪れた会員制倉庫型スーパー『コストコ』での購入品を紹介した。この日、桜井は「コストコで爆安で即決したもの」というタイトルでブログを更新し「珍しく週一コストコ」と報告。「ぶどうを買いに 今日は滞在30分。ハイスピードモード！」で買い物を始めたものの「夫が衣料品やサッカーボールどんどん入れいく。笑」と、夫が次々と商品をカートに入れていったことを