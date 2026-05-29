ヴィジュアル系を世界に発信していくプロジェクトとして、2025年に始動した「MASKED」。大成功に終わった初のサーキットフェス＜MASKED 2025＞を皮切りに、＜MASKED HALLOWEEN＞などの企画を通して、令和のヴィジュアル系シーンを活性化させてきた。そして2026年、第2回となるサーキットフェス＜MASKED 2026＞は2日間開催に進化を遂げる。より幅広いキャリアのバンドが集まり、出演数は昨年の29組から57組に倍増。その告知に合わせ