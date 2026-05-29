「ブリーチャー・レポート」が開幕2か月時点の「最大の敗者」に選出米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は28日（日本時間29日）、開幕から2か月が経過した時点での「最大の勝者と敗者」を発表した。今季ワールドシリーズ制覇を目標に掲げていたメッツが敗者の1つに選出されている。現在ナ・リーグ東地区最下位に沈み、得失点差-29はナ・リーグで3番目に悪い数字だと厳しい評価を下した。メッツはこのオフも大型